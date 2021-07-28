О безопасности на воде напоминают спасатели и специалисты ОСВОДа

Источник материала: БT

О безопасности, только уже на воде, напоминают спасатели и специалисты ОСВОДа. На акваториях по-прежнему много отдыхающих. Поэтому простые правила - не заплывать за буйки, не нырять с плотов, дамб и мостов, не заходить в воду в нетрезвом состоянии - актуальны. С начала купального сезона на территории Минской области жертвами воды стали 43 человека. Поиски молодого человека, который утонул в озере в Столбцовском районе, продолжались почти сутки.

Особое внимание отдыху детей на воде. Они должны быть под строгим наблюдением взрослых. Для семейных аквапроцедур нужно выбирать специально оборудованные пляжи. На территории Минской области в режиме "24 на 7" работают около четырех десятков постоянных и сезонных спасательных станций.





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