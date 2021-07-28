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Первых тысячников отметили наградами в Буда-Кошелевском районе

28.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первых тысячников отметили наградами в Буда-Кошелевском районе. В лидерах экипаж сельхозпредприятия "Белоруснефть-Особино". На счету Александра Глушаченко это двенадцатая уборочная. Причем третья подряд с первой тысячей намолота в районе. В этом году опытный комбайнер взял в помощники молодую смену (теперь работает в тандеме с Дмитрием Хрупкиным). В целом в этом районе на сегодня убрано чуть больше 30 % зерновых. Намолот составляет почти 27 тысяч тонн зерна.

Александр Глушаченко, старший комбайнер РУП "Белоруснефть-Особино":

На благо родины убираем зерно, чтобы убрать вовремя. Нравится работа, все душевно. Начинаем с утра: осматриваем комбайн, заправляем, устраняем неисправности и с утра пораньше в бой! Работа начинается с 6 утра.

Анатолий Гапоник, председатель Буда-Кошелевского райисполкома:

Приятно еще то, что мы не перешагнули экватор уборочной в этом хозяйстве, и у нас уже есть первый тысячник. Буквально сегодня-завтра будет еще один экипаж-тысячник. У нас впереди еще основная уборка. Вся запланированная техника сегодня принимает участие в уборочной. Топливом мы обеспечены на сегодняшний день, вопросов нет.

Гомельская область приблизилась к отметке в 40 % убранных площадей. Средняя урожайность по стране составляет почти 33 центнера с гектара.


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Первых тысячников отметили наградами в Буда-Кошелевском районе. В лидерах экипаж сельхозпредприятия "Белоруснефть-Особино". На счету Александра Глушаченко это...
 
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