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В Душанбе проходит встреча министров обороны Шанхайской организации сотрудничества

28.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вопросы региональной безопасности и возможные меры по ее обеспечению  сегодня обсуждают в Душанбе. Там проходит встреча министров обороны Шанхайской организации сотрудничества.


Сергей Шойгу,  министр обороны России:


На сегодняшний день создается достаточно много разного рода рисков угроз безопасности. Но, тем не менее, мы должны и в рамках ОДКБ, и в рамках Шанхайской организации сотрудничества не только обсуждать вопросы, но и принимать соответствующие решения, соответствующие меры для обеспечения безопасности границ и территорий стран Договора о коллективной безопасности.


Разговор коснулся и поспешного вывода войск НАТО из Афганистана. По словам министра обороны России  Сергея Шойгу, такая ситуация создает много проблем для граничащих стран. К слову, после первого совещания все члены Шанхайской организации сотрудничества  были приглашены на российско-белорусские маневры "Запад-2021". Они пройдут с 10 по 16 сентября.





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Вопросы региональной безопасности и возможные меры по ее обеспечению  сегодня обсуждают в Душанбе. Там проходит встреча министров обороны Шанхайской организации...
 
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