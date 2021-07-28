В Душанбе проходит встреча министров обороны Шанхайской организации сотрудничества

Источник материала: БT

Вопросы региональной безопасности и возможные меры по ее обеспечению сегодня обсуждают в Душанбе. Там проходит встреча министров обороны Шанхайской организации сотрудничества.





Сергей Шойгу, министр обороны России:





На сегодняшний день создается достаточно много разного рода рисков угроз безопасности. Но, тем не менее, мы должны и в рамках ОДКБ, и в рамках Шанхайской организации сотрудничества не только обсуждать вопросы, но и принимать соответствующие решения, соответствующие меры для обеспечения безопасности границ и территорий стран Договора о коллективной безопасности.





Разговор коснулся и поспешного вывода войск НАТО из Афганистана. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, такая ситуация создает много проблем для граничащих стран. К слову, после первого совещания все члены Шанхайской организации сотрудничества были приглашены на российско-белорусские маневры "Запад-2021". Они пройдут с 10 по 16 сентября.



