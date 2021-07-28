Участника августовских беспорядков в Минске приговорили к шести годам колонии

Источник материала: БT

6 лет лишения свободы за участие в массовых беспорядках. Ночью 9 августа в районе проспекта Победителей подсудимый участвовал в массовых беспорядках, которые сопровождались насилием, погромами и уничтожением имущества, забрасывал камнями сотрудников милиции и их спецтранспорт, а также блокировал движение автомобилей, в том числе и общественного транспорта. Как итог - обвинительный приговор. Он еще не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.