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Участника августовских беспорядков в Минске приговорили к шести годам колонии

28.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

6 лет лишения свободы за участие в массовых беспорядках. Ночью 9 августа в районе проспекта Победителей подсудимый участвовал в  массовых беспорядках, которые сопровождались насилием, погромами и уничтожением имущества, забрасывал камнями сотрудников милиции и их спецтранспорт, а также  блокировал движение автомобилей, в том числе и общественного транспорта. Как итог - обвинительный приговор. Он еще не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.




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6 лет лишения свободы за участие в массовых беспорядках. Ночью 9 августа в районе проспекта Победителей подсудимый участвовал в  массовых беспорядках, которые...
 
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