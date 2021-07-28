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Участника августовских беспорядков в Минске приговорили к шести годам колонии
28.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
6 лет лишения свободы за участие в массовых беспорядках. Ночью 9 августа в районе проспекта Победителей подсудимый участвовал в массовых беспорядках, которые сопровождались насилием, погромами и уничтожением имущества, забрасывал камнями сотрудников милиции и их спецтранспорт, а также блокировал движение автомобилей, в том числе и общественного транспорта. Как итог - обвинительный приговор. Он еще не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.
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6 лет лишения свободы за участие в массовых беспорядках. Ночью 9 августа в районе проспекта Победителей подсудимый участвовал в массовых беспорядках, которые...
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