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Галерея "Университет культуры" принимает выставку "От родного порога"
28.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Незатейливые сюжеты, но полные искренних душевных образов. Столичная галерея "Университет культуры" принимает выставку "От родного порога". Автор - профессиональная художница, последовательница реалистичной живописи и направления импрессионизма. Елена Краснощекова в своем творческом портфолио имеет три десятка выставок.
Новую экспозицию Елена открыла накануне - с вернисажа репортаж нашего корреспондента Натальи Бордиловской. (видео)
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Незатейливые сюжеты, но полные искренних душевных образов. Столичная галерея "Университет культуры" принимает выставку "От родного порога". Автор -...
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