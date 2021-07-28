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Массовое ДТП на ул. Немига в Минске
28.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сразу семь авто столкнулись сегодня в Минске! Цепочка образовалась на улице Немига.
Началось все с троллейбуса, водитель которого переключил внимание от управления, не выдержал безопасную дистанцию движения и столкнулся с авто, стоящим впереди. Остальные машины не успели затормозить, что и привело к массовому ДТП.
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Сразу семь авто столкнулись сегодня в Минске! Цепочка образовалась на улице Немига. Началось все с троллейбуса, водитель которого переключил внимание от...
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