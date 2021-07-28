Шанхайская организация сотрудничества констатирует обострение по периметру границ

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Россия пригласила государства Шанхайской организации сотрудничества принять участие в российско-белорусских маневрах "Запад-2021". Стратегические учения Вооруженных Сил Беларуси и России пройдут с 10 по 16 сентября. Это было отмечено на совещании министров обороны государств - членов организации. Как подчеркнули на встрече, ситуация по периметру границ сложная и имеет тенденцию к обострению. Сегодня это особенно касается афганских рубежей - после вывода из страны американских войск.





Сергей Шойгу, министр обороны России:





Знаем о том, что идет большая работа по обеспечению безопасности границы, на которой фактически на сегодняшний день создается достаточно много разного рода рисков и угроз безопасности. Но, тем не менее, мы должны и в рамках ОДКБ, и в рамках Шанхайской организации сотрудничества не только обсуждать эти вопросы, но и принимать соответствующие решения, соответствующие меры по обеспечению границ и территорий стран Договора о коллективной безопасности.

Руководители оборонных ведомств обсудили проведение совместных антитеррористических командно-штабных учений "Мирная миссия - 2021" в сентябре на территории России.

Мирному развитию государств и народов продолжают угрожать терроризм, экстремизм, сепаратизм и киберпреступность - отмечают министры. Нельзя списывать со счетов и пандемию, которая крайне обострила международные противоречия.









