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"Большой разговор" с Президентом Беларуси состоится 9 августа

28.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О ключевых вопросах развития экономики, а также общественно-политической ситуации и международной повестке совсем скоро услышим из первых уст. "Большой разговор с Президентом" состоится 9 августа. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко встретится с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора.

  Транслироваться мероприятие будет в прямом эфире. 

На встречу планируется пригласить несколько сотен человек. Аккредитация для белорусских и зарубежных участников "Большого разговора" открыта по электронным адресам:

press@president.gov.by and press@bpc.by


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О ключевых вопросах развития экономики, а также общественно-политической ситуации и международной повестке совсем скоро услышим из первых уст. "Большой разговор с...
 
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