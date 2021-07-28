"Большой разговор" с Президентом Беларуси состоится 9 августа

Источник материала: БT

О ключевых вопросах развития экономики, а также общественно-политической ситуации и международной повестке совсем скоро услышим из первых уст. "Большой разговор с Президентом" состоится 9 августа. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Александр Лукашенко встретится с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора.

Транслироваться мероприятие будет в прямом эфире.

На встречу планируется пригласить несколько сотен человек. Аккредитация для белорусских и зарубежных участников "Большого разговора" открыта по электронным адресам:



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