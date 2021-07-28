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Какая отрасль вносит весомый вклад в копилку ВВП и какие шаги прорабатываются в ответ на санкции - разговор с А. Червяковым

28.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вклад наших аграриев в экономику страны неоценим. В целом, как отмечают специалисты, за полугодие  результаты работы экономического блока позитивные. Розничная торговля вышла на 100 %, темп роста пассажиропотока  - 103,4 %, примерно на столько же увеличились доходы населения. 

Какая отрасль вносит самый весомый вклад в общую копилку ВВП и какие шаги прорабатывает регулятор в ответ на санкционное давление? Об этом мы поговорили с министром экономики Александром Червяковым. 

Главные темы интервью:

  • ВВП Беларуси за 6 месяцев - 3,3 % 

  • Беларусь прорабатывает новые рынки 

  • По импортозамещению произвели продукции на $ 5 млрд 

  • Годовой план экономического развития корректировать не будем



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Вклад наших аграриев в экономику страны неоценим. В целом, как отмечают специалисты, за полугодие  результаты работы экономического блока позитивные. Розничная...
 
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