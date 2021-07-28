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Вклад наших аграриев в экономику страны неоценим. В целом, как отмечают специалисты, за полугодие результаты работы экономического блока позитивные. Розничная торговля вышла на 100 %, темп роста пассажиропотока - 103,4 %, примерно на столько же увеличились доходы населения.

Какая отрасль вносит самый весомый вклад в общую копилку ВВП и какие шаги прорабатывает регулятор в ответ на санкционное давление? Об этом мы поговорили с министром экономики Александром Червяковым.





Главные темы интервью:

ВВП Беларуси за 6 месяцев - 3,3 %

Беларусь прорабатывает новые рынки



По импортозамещению произвели продукции на $ 5 млрд



Годовой план экономического развития корректировать не будем







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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какая отрасль вносит весомый вклад в копилку ВВП и какие шаги прорабатываются в ответ на санкции - разговор с А. Червяковым Вклад наших аграриев в экономику страны неоценим. В целом, как отмечают специалисты, за полугодие результаты работы экономического блока позитивные. Розничная...

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