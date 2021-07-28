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Какая отрасль вносит весомый вклад в копилку ВВП и какие шаги прорабатываются в ответ на санкции - разговор с А. Червяковым
28.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Вклад наших аграриев в экономику страны неоценим. В целом, как отмечают специалисты, за полугодие результаты работы экономического блока позитивные. Розничная торговля вышла на 100 %, темп роста пассажиропотока - 103,4 %, примерно на столько же увеличились доходы населения.
Какая отрасль вносит самый весомый вклад в общую копилку ВВП и какие шаги прорабатывает регулятор в ответ на санкционное давление? Об этом мы поговорили с министром экономики Александром Червяковым.
Главные темы интервью:
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Какая отрасль вносит весомый вклад в копилку ВВП и какие шаги прорабатываются в ответ на санкции - разговор с А. Червяковым
Вклад наших аграриев в экономику страны неоценим. В целом, как отмечают специалисты, за полугодие результаты работы экономического блока позитивные. Розничная...
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