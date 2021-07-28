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В день освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков открыли мурал с портретом майора Гаврилова

28.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Еще одного легендарного участника военного лихолетья, защитника Брестской крепости вспоминали сегодня в городе над Бугом. В день освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков на одной из улиц открыли мурал с портретом майора Гаврилова, который стал примером мужества и стойкости для многих поколений. 

Об истории, достижениях и перспективах развития города-именинника расскажет Мария Тройнич. 


Сотни цветов и гордость за родной город: свой день рождения Брест по традиции начинает с памятных торжеств. Горожане идут к мемориалам, чтобы сказать спасибо героям: ровно 77 лет назад областной центр освободили от немецко-фашистских захватчиков. Этот праздник - один из редких моментов, когда по цитадели проносят реликвию - знамя Брестской крепости. 


Наталья Панасюк, жительница г. Бреста: 


Это традиция - приходить в Брестскую крепость отдать дань памяти настоящим героям, которые освободили Брест. Поэтому 28-го мы, конечно же, всегда здесь. Мы любим свой город и гордимся, что в нем живем!


Наталья Зайцева, жительница г. Бреста: 


Очень красивый город! Уютный, теплый, столько всего изменилось в последнее время: новостройки, дороги, памятники. Почему не жить и радоваться?


В этом году у праздника исторический акцент. В городе открыли мурал майору Гаврилову. Огромный портрет защитника крепости появился на улице, названной в его честь. Высота изображения - с десятиэтажный дом. На такой объем понадобилось 150 баллонов краски со специальным стойким составом. Чтобы успеть завершить картину к празднику, художники трудились по 12 часов в день. 


Александра Пармон,  художница: 


Вчера жители седьмого этажа принесли нам огромный пакет печенья с надписью "Спасибо за ваш труд". Эмоции художника, конечно, радостные в связи с тем, что ты можешь соприкоснуться с этим, что ты помогаешь сохранить память об этом человеке.


На мурале - военная фотография майора и знаменитый мемориал "Звезда" Брестской крепости. Позже на здании также появится надпись "Мы помним".

Майор Гаврилов возглавил последний и мощный очаг сопротивления защитников Брестской крепости. Именно на территории Восточного форта прошли самые ожесточенные бои. Они не имели решающего значения для исхода войны, но подвиг  защитников стал примером мужества и героизма в Великой Отечественной.


Новые музеи, памятные объекты и  сохранение символов -  Брест гордится своим прошлым. Историческая  память  останется одним из приоритетов в развитии города. 


Александр Рогачук,  председатель Брестского горисполкома: 


Лучшей памятью о героях, которые освобождали город, является современный, красивый город. Поэтому с удовольствием констатирую факт, что по итогам полугодия мы приросли по всем показателям социально-экономического развития и не намерены сбавлять темп. Мы видим дальнейшую задачу по благоустройству города, экологичность, комфорт, экономика и точки роста, которые поставлены главой государства.


С праздником города решили поздравить тех, кто сейчас трудится в поле и обеспечивает продовольственную безопасность страны. На предприятии "Доропеевичи" Малоритского района семейный экипаж Бойко намолотил тысячу тонн зерна. 

В благодарность за нелегкую работу - серебряные медали с изображением Бреста. И музыкальный сюрприз. Для тех, кто трудится на земле, певица Александра Гайдук а капелла исполнила народную песню.


Александра Гайдук,  певица, актриса: 


Я думаю, что каждый из нас действительно черпает вот эту живительную силу, энергию только на родной земле, в родном городе, с близкими людьми. Потому что для нас это истоки.


Музыкально в Бресте сегодня будет до позднего вечера. На открытых площадках брестчане и гости города услышат живую музыку в исполнении оркестров. 


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Теги: Брест
 
 
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Еще одного легендарного участника военного лихолетья, защитника Брестской крепости вспоминали сегодня в городе над Бугом. В день освобождения Бреста от...
 
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