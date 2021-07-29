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Картина дня: перспективы развития стройотрасли, зачем нужна витаминопрофилактика и как рождается лес
29.07.2021 07:27 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 28 июля
Президент Беларуси
Фото "Ваяр"
Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант
Виктор Хренин. Фото из архива
В соответствии с законом "О борьбе с терроризмом" по предложению Комитета государственной безопасности генеральный прокурор Андрей Швед направил в Верховный суд заявление о признании формирования "Отряды гражданской самообороны Беларуси"
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Первый заместитель министра архитектуры и строительства Игорь Костюков на пресс-конференции "Строительная отрасль: перспективы развития" рассказал
КОММЕНТАРИЙ: Витаминопрофилактика в условиях COVID-19:
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Белорусские военнослужащие прибыли в Китай для участия
РЕПОРТАЖ: От семечка до величественного бора -
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Знаменательные даты 30 июля
Международный день дружбы.
Всемирный день борьбы с торговлей людьми.
135 лет назад родился Верейский Георгий Семенович, российский художник, график, народный художник РСФСР (1962), действительный член АХ СССР (1949). Лауреат Государственной премии СССР (1946). Умер в 1962 году.
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Картина дня: перспективы развития стройотрасли, зачем нужна витаминопрофилактика и как рождается лес
ВЧЕРА Картина дня. 28 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Героя Советского Союза Василия Мичурина с юбилеем....
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