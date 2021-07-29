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В Беларуси в уборочной кампании задействованы 517 молодежных экипажей

29.07.2021 09:59 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в уборочной кампании задействованы 517 молодежных экипажей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минсельхозпрода.

Как отметили в ведомстве, из этих экипажей уже определились семь тысячников. Кроме того, на уборке трудятся 365 молодых водителей. Из них 21 уже перевез 1 тыс. т и более намолоченного зерна. Всего молодежные экипажи намолотили на сегодняшний день более 97 191 т зерна, а молодые водители перевезли более 97 446 т.

В Минсельхозпроде напомнили, что 12 июля среди молодежных уборочных экипажей и молодых водителей, занятых на уборке зерна и зернобобовых культур, стартовал республиканский конкурс "Молодежь за урожай!" Традиционно соревнование включает две номинации: "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна".

Проект реализуется БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия и других заинтересованных. Он способствует повышению уровня национальной продовольственной безопасности, популяризации сельскохозяйственного труда и профессий аграрного профиля, закреплению молодежи на селе. За три года в нем приняли участие 2026 молодежных экипажей и 1688 молодых водителей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как отметили в ведомстве, из этих экипажей уже определились семь тысячников. Кроме того, на уборке трудятся 365 молодых водителей. Из них 21 уже перевез 1 тыс. т и более...
 
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