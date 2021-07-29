Щекин: Беларусь - христианский форпост мировой цивилизации

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29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - страна исконных православных традиций, христианский форпост мировой цивилизации. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

"Исторические традиции Беларуси - это христианские ценности, в основе которых православная вера. Православие стало для нас символом свободы, любви, надежды и государственности, то есть общности белорусского народа. Поэтому мы не можем допустить, чтобы храмы были только архитектурными памятниками. Становление человека, гражданина, патриота может быть только в связи с духовной состоятельностью. В истории каждого народа есть ментальные символы, своего рода историко-культурная колыбель. Беларусь всегда демонстрировала уникальный потенциал взаимодействия церкви и государства. Президент Александр Лукашенко всегда выступал и поддерживал открытый диалог церкви и государства, тем самым открывая новые возможности в развитии общества и укреплении белорусской государственности", - отметил аналитик.

По его словам, сегодня Беларусь - одна из немногих в мире стран, стоящих на страже православия. "Православие для большинства является ценностным ориентиром в жизни и деятельности. К слову, соцопрос, проведенный Институтом социологии НАН в январе 2021 года, показал, что 77,5% белорусских граждан относят себя к православному вероисповеданию. На днях мы отметили 1033-летие крещение Руси. Во всех храмах Беларуси прошла праздничная литургия. 30 июля - также знаменательный день для всех православных. По случаю празднования 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского состоится принесение в Минск ковчега с частицей его святых мощей, - напомнил Николай Щекин. - Храм-памятник в честь Всех святых стал святым местом для белорусов, и потому глубоко символично, что Патриарший Экзарх всея Беларуси совершит здесь молебен святому Александру Невскому и благословит участников крестного хода, который пройдет в 18 городах Беларуси. У нас в настоящее время действуют около 40 храмов (по всему миру насчитывается свыше 1 тыс.), освященных в честь святого благоверного князя Александра Невского".

Эксперт считает, что жизнь и деятельность Александра Невского для Беларуси имеет особое значение. "История союзного договора с полоцким князем Брячиславом Васильевичем, сопровождавшаяся династическим браком Александра Ярославовича и княжны Александры Брячиславовны, служит символом дружественных союзных отношений Беларуси и России и их духовного единства. История сохранила шесть имен храбрых воинов Невской битвы 1240-го года. Одним из них был Яков из Полоцка. "Яков Полочанин бе ловчи у князя, сии наехав на полк (шведов) с мечом, и мужествовав крепко, и похвали его князь…". Более того, призыв Александра Невского - "Не в силе Бог, а в правде" - стал духовной скрепой единения православных народов. И сегодня этот призыв как никогда проявляет силу и жизнестойкость белорусского народа, - подчеркнул Николай Щекин. - Пошлые версии и интерпретации коллективного Запада с целью принижения и выдавливания православия из жизни славянской цивилизации и традиций белорусского народа являются целенаправленной работой по уничтожению белорусской государственности. Беларусь - страна исконных православных традиций, христианский форпост мировой цивилизации".-0-