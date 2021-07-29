С. Рекеда: Миграционные проблемы Литвы вторичны для ЕС

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Миграционный кризис приобретает для страны масштаб национального бедствия, однако союзников по Евросоюзу эта ситуация не волнует.

Такое мнение телеканалу "Беларусь 1" озвучил главный редактор аналитического портала RuBaltic.ru Сергей Рекеда. Причину эксперт видит во внешней политике Литвы.







Сергей Рекеда, главный редактор аналитического портала RuBaltic.ru (Россия):





Я думаю, что пока Литва не начнет всерьез угрожать тем, что она просто будет пребрасывать этих мигрантов дальше по цепочке в Западную Европу, особо внимания никакого не будет, но, возможно, будут выделены какие-то суммы под укрепление границы и так далее. Но по большому счету для Германии, Франции как ядра Европейского союза эти проблемы Литвы вторичны. Тем более Литва внутри Европейского союза скорее агент США нежели стран Западной Европы, и скорее в таком случае ей нужно искать поддержку там, хотя бы финансовую какую-то, потому что ту политику, которую Литва исповедует в отношении и Беларуси, и России, это абсолютно полная проекция внешнеполитических интересов США, а не Литвы.