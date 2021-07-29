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С. Рекеда: Миграционные проблемы Литвы вторичны для ЕС
29.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Миграционный кризис приобретает для страны масштаб национального бедствия, однако союзников по Евросоюзу эта ситуация не волнует.
Такое мнение телеканалу
Сергей Рекеда, главный редактор аналитического портала RuBaltic.ru (Россия):
Я думаю, что пока Литва не начнет всерьез угрожать тем, что она просто будет пребрасывать этих мигрантов дальше по цепочке в Западную Европу, особо внимания никакого не будет, но, возможно, будут выделены какие-то суммы под укрепление границы и так далее. Но по большому счету для Германии, Франции как ядра Европейского союза эти проблемы Литвы вторичны. Тем более Литва внутри Европейского союза скорее агент США нежели стран Западной Европы, и скорее в таком случае ей нужно искать поддержку там, хотя бы финансовую какую-то, потому что ту политику, которую Литва исповедует в отношении и Беларуси, и России, это абсолютно полная проекция внешнеполитических интересов США, а не Литвы.
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Миграционный кризис приобретает для страны масштаб национального бедствия, однако союзников по Евросоюзу эта ситуация не волнует. Такое мнение телеканалу ...
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