|
До 30 градусов жары ожидается в Беларуси 30 июля
29.07.2021 11:31 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов жары ожидается
В пятницу будет переменная облачность. Ночью по восточной половине, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер будет западный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха в ночные часы составит плюс 14-20 градусов, в дневные - от плюс 22 по северо-западу до плюс 30 градусов по юго-востоку страны.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов жары ожидается в Беларуси 30 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)