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"Белавиа" возобновляет выполнение рейсов в Сочи и Краснодар
29.07.2021 11:31 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" возобновляет выполнение рейсов в Сочи и Краснодар, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиакомпании.
С 7 августа возобновляется выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск - Сочи - Минск. Полеты из Минска будут выполняться по 1, 4, 6 дням недели.
Также с 8 августа возобновляются регулярные рейсы по маршруту Минск - Краснодар - Минск. Рейсы будут выполняться три раза в неделю. Ознакомиться с расписанием и стоимостью билетов на данный рейс можно на сайте авиакомпании.
"Перед покупкой авиабилета уточняйте у компетентных органов условия страны назначения по въезду, выезду и пребыванию", - подчеркнули в "Белавиа".-0-
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С 7 августа возобновляется выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск - Сочи - Минск. Полеты из Минска будут выполняться по 1, 4, 6 дням недели.
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