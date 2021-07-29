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"Белавиа" возобновляет выполнение рейсов в Сочи и Краснодар

29.07.2021 11:31 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" возобновляет выполнение рейсов в Сочи и Краснодар, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт авиакомпании.

С 7 августа возобновляется выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск - Сочи - Минск. Полеты из Минска будут выполняться по 1, 4, 6 дням недели.

Также с 8 августа возобновляются регулярные рейсы по маршруту Минск - Краснодар - Минск. Рейсы будут выполняться три раза в неделю. Ознакомиться с расписанием и стоимостью билетов на данный рейс можно на сайте авиакомпании.

"Перед покупкой авиабилета уточняйте у компетентных органов условия страны назначения по въезду, выезду и пребыванию", - подчеркнули в "Белавиа".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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С 7 августа возобновляется выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск - Сочи - Минск. Полеты из Минска будут выполняться по 1, 4, 6 дням недели.
 
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