Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси до конца июля сохранится теплая погода, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"До конца июля в Беларуси сохранится теплая погода, но вместе с тем без дождей не обойдется", - отметили синоптики.

В пятницу, 30 июля, ночью по восточной половине, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы . В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер будет западный умеренный, в отдельных районах порывистый. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 14-20 градусов, в дневные - от плюс 22 по северо-западу до плюс 30 по юго-востоку.

В субботу, 31 июля, прогнозируется преимущественно без осадков, лишь днем местами по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер будет юго-западный умеренный, при грозах порывистый, ночью в отдельных районах по северу страны ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью будет плюс 11-18 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 24 по северо-западу до плюс 32 градусов по югу.

"Август начнется неустойчивым характером погоды. Активные атмосферные фронты из Западной Европы принесут в нашу страну очередную порцию дождей с грозами. 1 и 2 августа в южных и юго-восточных районах республики еще сохранится жаркая погода, но к середине следующей недели температурный фон понизится и там", - рассказали в Белгидромете.

В воскресенье, 1 августа, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер будет юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит плюс 13-20 градусов, днем - плюс 23-29 градусов, по югу плюс 30-31 градус.

В понедельник, 2 августа, на большей части территории Беларуси будут кратковременные дожди, в отдельных районах - сильные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 13-20 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 19-26, по юго-востоку до плюс 27-32 градусов.

Во вторник, 3 августа, местами, преимущественно по северу республики, также пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 10-16, в дневные - плюс 19-26 градусов.

В среду, 4 августа, ночью будет преимущественно без осадков, днем на большей части территории страны возможны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью будет плюс 10-16 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 20-27 градусов.-0-

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