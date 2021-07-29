Вода не прощает беспечности - МЧС

Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели напоминают: беспечность у воды приводит к трагедии, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"В Беларуси продолжают фиксироваться случаи беспечного поведения на воде, которые заканчиваются трагически: купание в состоянии алкогольного опьянения, заплывы на дальние дистанции, оставление детей без присмотра и т.д. Спасатели напоминают, что вода не прощает беспечности, поэтому каждому важно знать правила поведения, которые необходимо соблюдать у воды", - подчеркнули в МЧС.

Спасатели призывают граждан не купаться на необорудованных пляжах. "Если вы отдыхаете у воды, то дно водоема должно быть чистым, без коряг, водорослей и ила. Осмотритесь, нет ли на берегу битого стекла, острых камней и других опасных предметов. Располагайтесь в тени, избегая прямых солнечных лучей, обязательно наденьте головной убор, - рассказали в ведомстве. - Не ныряйте с разбега, заходите в воду постепенно, чтобы дать телу привыкнуть к перепаду температур и избежать спазмов кровеносных сосудов. Если вы много времени провели на солнце, не спешите: отойдите в тень, остыньте и только потом идите плавать. Не стоит купаться натощак или сразу после еды. Делать это лучше через полтора часа после приема пищи".

Как отмечается, одна из проблем во время плавания - это чувство меры, которое многие теряют, забывая, что долгое пребывание в воде приводит к переохлаждению организма. Если человек почувствовал озноб, надо немедленно выйти на берег и сделать короткую, но энергичную пробежку. Продолжительность купания зависит от температуры воздуха и воды, силы ветра. Во время грозы в воду заходить нельзя.

"Научитесь отдыхать на воде: лежа на спине или прижав колени и локти к груди и животу (поплавком). Совершая дальние заплывы, экономно расходуйте силы, время от времени отдыхайте.

Довольно часто случаются судороги. Они могут возникнуть когда угодно и где угодно, поэтому готовым нужно быть всегда. Если вы почувствовали, что свело ногу (чаще всего икроножную мышцу), не паникуйте и не теряйтесь. Сделайте глубокий вдох и погрузитесь под воду с головой. Крепко ухватите рукой большой палец и сильно тяните ступню на себя, пока нога не выпрямится полностью. Сразу же плывите к берегу", - пояснили спасатели.

Тем, кто не умеет плавать, не рекомендуется заплывать на глубину на матрасах и кругах. Важно помнить, что матрасы и другие подобные приспособления не являются плавательными средствами, они могут сдуться в самый неподходящий момент.

При купании запрещается заплывать за знаки ограждения и предупреждающие знаки, купаться и нырять в запрещенных и неизвестных местах, тем более в состоянии алкогольного опьянения. Нельзя прыгать в воду с дамб, пристаней, катеров, лодок, плотов, а также подавать ложные сигналы бедствия. Не нужно допускать шалости, связанные с нырянием и захватом конечностей купающихся, взбираться на буи и другие технические сооружения.-0-