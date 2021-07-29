Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. К рассмотрению на осенней сессии парламента предложены 18 законопроектов и декрет Президента, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время заседания Совета Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день в график подготовки вопросов на осеннюю сессию предлагается включить 19 вопросов: 18 законопроектов и декрет Президента. Абсолютное большинство из них планируется рассмотреть во втором чтении. Поэтому все вопросы по этим законопроектам должны быть по максимуму отработаны с заинтересованными органами в ближайшие месяцы", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, Комиссии по образованию, культуре и науке нужно активизироваться по проекту нового Кодекса об образовании. "В нем в обязательном порядке должны найти отражение наработки парламентских слушаний, а также вопросы, которые будут подняты в августе на Республиканском педагогическом совете, - отметил спикер. - Комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту следует завершать работу над законопроектом о государственной службе. Надо снимать спорные моменты, чтобы к началу сессии проект был готов к рассмотрению".

Самое серьезное внимание следует уделить законопроекту, предусматривающему комплексную корректировку Гражданского кодекса. "Проект очень непростой, емкий, затрагивает широкий круг вопросов - от брачно-семейных отношений до деятельности субъектов хозяйствования. По нему уже поступил ряд существенных замечаний, в том числе по реализации пакетного принципа, которые нужно отрабатывать до рассмотрения проекта в первом чтении", - сказал Владимир Андрейченко.

Спикер подчеркнул, что на особый контроль следует взять законопроекты, которые находятся в Палате представителей год и более. Таких 4 - "О саморегулируемых организациях", "О правах инвалидов и их социальной интеграции", "О туризме", об изменении закона "О дорожном движении".

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