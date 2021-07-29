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А. Гаспарян об украинской гуманитарной помощи для Литвы

29.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Накануне продолжение получила знаменитая история с проволокой, которой не хватило Литве для так называемого забора на границе с Беларусью. Свою посильную колючую помощь предложил Киев. Такая гуманитарка просто не могла остаться незамеченной. Мнение известного  российского журналиста Армена Гаспаряна.


Армен Гаспарян,  журналист, историк, писатель (Россия):


Кабинет министров Украины одобрил решение Зеленского о предоставлении гуманитарной помощи в виде колючей проволоки. Литва все никак не может стену достроить на границе с Беларусью, вот Украина помогла. Это идеальное соответствие государства и той гуманитарной помощи, которую  это государство способно кому-то оказать: колючая проволока, ничего другого нет. А еще 30 лет назад  Украина была в десятке стран Европы по промышленному потенциалу, от того осталась только колючая проволока.





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Накануне продолжение получила знаменитая история с проволокой, которой не хватило Литве для так называемого забора на границе с Беларусью. Свою посильную колючую...
 
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