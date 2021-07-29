Врач рассказала о новейшей теории развития сезонной аллергии

Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Длительное нахождение в организме человека некоторых вирусов способствует развитию сезонной аллергии, сообщила журналистам преподаватель кафедры пульмонологии и фтизиатрии ГУО "Белорусская медицинская академия последипломного образования", главный внештатный аллерголог и иммунолог Министерства здравоохранения Антонина Осипова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чтобы в организме человека реализовалась сезонная аллергия, нужно, чтобы организм был подготовлен к этому и произошли своеобразные иммунные изменения. Согласно данным 2019-2020 годов, такими основными триггерами и у детей, и у взрослых является длительное персистирование (нахождение. - Прим. БЕЛТА) в организме ребенка и взрослого риновирусной инфекции, респираторно-синцитиального вируса. При длительном персистировании этих двух вирусов ослабляется противовирусная защита, уменьшается выработка основного противовирусного вещества - интерферона и организм готовится к сенсибилизации. Эти научные данные в 2021 году получили хорошую доказательную базу", - сказала Антонина Осипова.

По ее словам, было множество других теорий того, как развивается сезонная аллергия, но они не подтвердились.

Наряду с этим замечена четкая наследственная связь. Если оба родителя болеют пыльцевой аллергией, у ребенка она может разиться в 50% случаев. "Или наследуется предрасположенность. Если один родитель болеет, то в 25% может реализоваться", - добавила главный внештатный аллерголог и иммунолог.

Поллинозом, по статистике, болеет от 15% до 20% населения разных стран. С каждым годом заболеваемость и число первичных случаев растет. Среди городского населения поллиноз встречается в 6 раз чаще, чем среди сельского. "Среди людей творческих профессий это вообще самое распространенное заболевание: нет кинорежиссера, который бы не страдал пыльцевой аллергией, за очень небольшим исключением. Артисты, певцы, другие люди творческих профессий очень часто страдают пыльцевой аллергией", - заметила Антонина Осипова.

В Беларуси есть три пика сезонности: первый связан с пылением деревьев. Первое дерево, которое может доставить неудобства людям с аллергией, - ольха серая (с начала апреля и до середины мая), затем орешник (лещина), береза, дуб, граб. Второй пик связан с пылением злаковых трав. Они также разделяются на ранние и поздние, окультуренные и сорняки. Сегодня заканчивает пылить тимофеевка и начинает полынь (август - сентябрь). Главный внештатный аллерголог и иммунолог заметила, что эти сроки могут немного отличаться на неделю-две в зависимости от географических условий.-0-