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Белавиа возобновляет рейсы из Минска в Сочи и Краснодар

29.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белавиа возобновляет регулярные рейсы из Минска в Сочи и Краснодар.

Уже 7 августа стартуют полеты в Сочи.
Рейсы из белорусской столицы выполняться будут по понедельникам, четвергам и субботам. С 8 августа Белавиа начнет летать по маршруту Минск - Краснодар  трижды в неделю.

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Кроме того, стало известно, что в столицу Беларуси начнет летать авиакомпания Georgian Airways. Первый рейс Минск - Тбилиси состоится 11 августа.




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Теги: Минск
 
 
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Белавиа возобновляет регулярные рейсы из Минска в Сочи и Краснодар. Уже 7 августа стартуют полеты в Сочи. Рейсы из белорусской столицы выполняться будут по...
 
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