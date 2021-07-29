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Белавиа возобновляет рейсы из Минска в Сочи и Краснодар
29.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белавиа возобновляет регулярные рейсы из Минска в Сочи и Краснодар.
Новые рейсы из Грузии
Кроме того, стало известно, что в столицу Беларуси начнет летать авиакомпания Georgian Airways. Первый рейс Минск - Тбилиси состоится 11 августа.
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Белавиа возобновляет регулярные рейсы из Минска в Сочи и Краснодар. Уже 7 августа стартуют полеты в Сочи. Рейсы из белорусской столицы выполняться будут по...
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