Белавиа возобновляет рейсы из Минска в Сочи и Краснодар

Источник материала: БT

Белавиа возобновляет регулярные рейсы из Минска в Сочи и Краснодар.



Уже 7 августа стартуют полеты в Сочи.

Рейсы из белорусской столицы выполняться будут по понедельникам, четвергам и субботам. С 8 августа Белавиа начнет летать по маршруту Минск - Краснодар трижды в неделю.