День белорусских студотрядов отпразднуют 1 августа

Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. День Белорусских студенческих отрядов (БСО) традиционно отметят 1 августа участники студотрядовского движения, сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская.

"День БСО - главный праздник студенческих отрядов Беларуси. Юноши и девушки, которые в этом году участвуют в самом популярном молодежном трудовом движении, наполнят его различными видами активностей. Как правило, это будут отрядные линейки с посвящением в бойцы и чествованием лучших ребят, спортивные соревнования, добровольческие трудовые акции, юмористические эстафеты, студотрядовские костры с песнями под гитары и, конечно же, встречи поколений с ветеранами студотрядов", - рассказала Надежда Шаховская.

По ее словам, профессиональный праздник для бойцов студенческих отрядов имеет исторические корни. Он появился в начале 60-х годов прошлого столетия, когда только зарождалось движение, и имеет особое значение для молодых людей, которые хотя бы один раз поработали в студотрядах.

"По-своему ярко пройдет День БСО на республиканских трудовых проектах этого года. Так, для бойцов сводного белорусско-российского студенческого строительного отряда имени дважды Героя Советского Союза, маршала Н.И.Крылова (они трудятся на Всебелорусской молодежной стройке в Островце) День студенческих отрядов стартует в Информационном центре АЭС. Здесь они познакомятся с особенностями Белорусской АЭС. Далее они примут участие в турслете. В его программу включены игры на командообразование, сплочение и доверие. Вечер праздничного дня завершит традиционная отрядная спевка у костра, - отметила командир РШСО. - На молодежном трудовом проекте "Атлант 2021" День БСО решили посвятить спорту. Старт празднику даст всеотрядная "Народная зарядка", затем бойцы сводного студенческого производственного отряда имени Героя Советского Союза О.А.Лосика поборются за кубок РШСО в финальных матчах соревнований по стритболу. Не обойдется без сдачи нормативов физкультурно-спортивного комплекса "Борись! Стремись! Побеждай!". Любой боец по желанию может сдать нормативы "БСП" и получить золотой, серебряный или бронзовый значок. Сводный студенческий сельскохозяйственный отряд имени Героя Советского Союза М.С.Камельчика (трудовой проект "Толочин", организованный в этом году БРСМ совместно с РУП "Толочинский консервный завод") посетит Дубровенский районный историко-краеведческий музей. Также ребята побывают в мемориальном комплексе "Рыленки" Дубровенского района, а вечером их ждет отрядный пикник и традиционная отрядная спевка у костра".

Надежда Шаховская дополнила, что трудоустройство молодежи - одно из приоритетных направлений деятельности БРСМ, стержневой основой которого является организация и дальнейшее развитие студотрядовского движения. "Буквально через пару недель в Минске состоится съезд нашей молодежной организации. Мы идем к нему с хорошим результатом. За три года союз молодежи оказал помощь в трудоустройстве 88541 молодому человеку. 81307 человек были трудоустроены в составе 5964 студенческих отрядов различных профилей - строительных, педагогических, сельскохозяйственных, сервисных, экологических, производственных и медицинских. 7234 ребятам мы помогли трудоустроиться индивидуально", - пояснила она.-0-