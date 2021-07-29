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Около 200 иностранцев получили первую прививку против COVID-19 в Беларуси

29.07.2021 15:37 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 200 иностранных граждан получили первую прививку против COVID-19 в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"За первые дни действия указа вакцинацию на платной основе прошли граждане Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, России", - отметили в пресс-службе.

С 15 июля 2021 года по 31 декабря 2022-го установлен безвизовый порядок въезда, временного пребывания и выезда из Беларуси иностранных граждан. Это определено указом от 1 июля 2021 года №251.

Вакцинация иностранных граждан от COVID-19 проводится в 59 учреждениях здравоохранения, определенных Минздравом. Согласно указу возможность безвизового посещения Беларуси предоставляется с 15 июля 2021 года гражданам 73 государств на срок до пяти суток для вакцинации от COVID-19.

Для въезда в Беларусь для вакцинации против COVID-19 (как первым, так и вторым компонентом вакцины) иностранные граждане должны оставить заявку в информационной системе, размещенной в интернете , и получить подтверждение о дате, времени и месте проведения вакцинации (наименовании организации здравоохранения).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"За первые дни действия указа вакцинацию на платной основе прошли граждане Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, России", - отметили в пресс-службе Минздрава.
 
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