ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Размеры государственных пособий на детей увеличатся с 1 августа

29.07.2021 15:37 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с увеличением бюджета прожиточного минимума (БПМ) с 1 августа в Беларуси пересматриваются размеры государственных пособий семьям, которые воспитывают детей, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

БПМ с 1 августа в расчете на месяц установлен в размере Br283,46. Он повысился на 3,7% по сравнению с нормативом, который действовал с 1 мая 2021 года. Соответственно увеличиваются также размеры детских пособий.

Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, будет выплачиваться единовременно в размере Br283,46. При рождении первого ребенка единовременное пособие теперь составит Br2834,60, а при рождении второго и последующих детей - Br3968,44. Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет установлено в размере Br141,73.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, составит: на ребенка-инвалида - Br198,42, не имеющих инвалидности - Br141,73. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет Br283,46 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и Br340,15 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет). На ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, пособие установлено в размере Br198,42.

Также в связи с ростом среднемесячной заработной платы за II квартал 2021 года в Беларуси с 1 августа увеличатся детские пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. До 31 января 2022 года на первого ребенка оно составит Br495,74, на второго и последующих детей - Br566,56, а на ребенка-инвалида - Br637,38.

Темп роста указанных пособий - 104,8% к показателю июля этого года и 115,9% - к уровню августа 2020-го.

В соответствии с законом от 29 декабря 2012 года "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей" размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет перерассчитываются два раза в год.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, будет выплачиваться единовременно в размере Br283,46.
 
Новости дня
Новости общества
 
Надбавки, доплаты и социальные пенсии вырастут в Беларуси с 1 августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by