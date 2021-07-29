Размеры государственных пособий на детей увеличатся с 1 августа

Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с увеличением бюджета прожиточного минимума (БПМ) с 1 августа в Беларуси пересматриваются размеры государственных пособий семьям, которые воспитывают детей, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

БПМ с 1 августа в расчете на месяц установлен в размере Br283,46. Он повысился на 3,7% по сравнению с нормативом, который действовал с 1 мая 2021 года. Соответственно увеличиваются также размеры детских пособий.

Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, будет выплачиваться единовременно в размере Br283,46. При рождении первого ребенка единовременное пособие теперь составит Br2834,60, а при рождении второго и последующих детей - Br3968,44. Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до трех лет установлено в размере Br141,73.

Ежемесячное пособие семьям на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, определяемых законодательством, составит: на ребенка-инвалида - Br198,42, не имеющих инвалидности - Br141,73. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составляет Br283,46 (с I и II степенью утраты здоровья и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 3 лет) и Br340,15 (с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку 3 лет). На ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ, пособие установлено в размере Br198,42.

Также в связи с ростом среднемесячной заработной платы за II квартал 2021 года в Беларуси с 1 августа увеличатся детские пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. До 31 января 2022 года на первого ребенка оно составит Br495,74, на второго и последующих детей - Br566,56, а на ребенка-инвалида - Br637,38.

Темп роста указанных пособий - 104,8% к показателю июля этого года и 115,9% - к уровню августа 2020-го.

В соответствии с законом от 29 декабря 2012 года "О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей" размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет перерассчитываются два раза в год.-0-