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Надбавки, доплаты и социальные пенсии вырастут в Беларуси с 1 августа

29.07.2021 15:37 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 августа в связи с изменением бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения проведены перерасчеты социальных пенсий, надбавок и повышений, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

БПМ с 1 августа в расчете на месяц установлен в размере Br283,46. Он повысился на 3,7% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 мая 2021 года. Соразмерно увеличиваются социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам.

Ежемесячная доплата к пенсиям для неработающих граждан в возрасте 80 лет и старше составит Br70,87, а в возрасте от 75 до 80 лет - Br53,15. Надбавка для инвалидов I группы составит Br70,87, а пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, - Br35,44.

Социальные пенсии (назначаются при неполучении трудовой пенсии) увеличатся следующим образом: инвалидам I группы, в том числе инвалидам с детства, - до Br311,81, инвалидам с детства II группы - Br269,29, инвалидам II группы, детям в случае потери кормильца - Br240,94, инвалидам III группы - Br212,60, лицам старше общеустановленного пенсионного возраста - Br141,73, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет при различной степени утраты здоровья - от Br226,77 до Br311,81.

Также установлена пенсия в размере Br279,38 матерям и (или) отцам детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, имевших третью и (или) четвертую степень утраты здоровья, признанных впоследствии инвалидами I группы с детства, которые осуществляют уход за ними не менее 20 лет и достигли общеустановленного пенсионного возраста.

Пособие по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, увеличится до Br283,46 (в случае ухода за одним таким человеком) и до Br340,15 (за двумя и более лицами).

Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий) и так далее.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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БПМ с 1 августа в расчете на месяц установлен в размере Br283,46. Он повысился на 3,7% по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 мая 2021 года. Соразмерно увеличиваются...
 
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