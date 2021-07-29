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Бюджет прожиточного минимума вырастет в Беларуси с 1 августа

29.07.2021 15:37 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) изменяются в Беларуси с 1 августа, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 июля 2021 года № 56 на период с 1 августа по 31 октября текущего года утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br283,46. Это на 3,7% выше по сравнению с нормативом, который действовал с 1 мая по 31 июля 2021 года.

Размеры бюджета прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам (в ценах июня 2021 года): трудоспособное население - Br315,04, пенсионеры - Br214,91, дети в возрасте до трех лет - Br178,56, дети от 3 до 6 лет - Br247,95, дети от 6 до 18 лет - Br303,79.

В связи с изменением также автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров. Эти выплаты увеличатся соразмерно росту БПМ на 3,7%.-0-

Надбавки, доплаты и социальные пенсии вырастут в Беларуси с 1 августа

Размеры государственных пособий на детей увеличатся с 1 августа

 
Теги: Минск
 
 
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Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 23 июля 2021 года № 56 на период с 1 августа по 31 октября текущего года утверждены размеры...
 
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