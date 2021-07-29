Карты допуска и трудовые договоры - Минтранс о планируемых изменениях для перевозчиков

Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина рассказал сегодня на пресс-конференции об изменениях, предусмотренных проектом указа "О вопросах автомобильных перевозок пассажиров", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект указа был вынесен на общественное обсуждение 21 июля. "Цель этого документа - обеспечение безопасности перевозок пассажиров, создание условий для добросовестной конкуренции и повышение качества оказываемых населению услуг. По данным Транспортной инспекции, за 2020 год с участием перевозчиков автомобилями такси произошло 76 ДТП, пострадали 92 человека. И, что наиболее печально, погибли 16 человек. Кроме того, сейчас отдельные недобросовестные перевозчики с целью получения конкурентных преимуществ используют незаконные схемы по организации и выполнению перевозок. Также негативный вклад в этот процесс вносят отдельные диспетчеры такси, которые фактически принуждают перевозчиков не соблюдать законодательство", - сказал Сергей Дубина.

Согласно проекту указа, предусмотрена разработка механизма допуска к рынку автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, в том числе автомобилями такси, путем введения регистрационных карт транспортного средства, карт допуска водителя авто, диспетчера автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении и диспетчера такси (в электронном виде). "Закрепляется норма, что деятельность без получения указанных карт допуска является незаконной и запрещается. Реализовать серые схемы будет невозможно, потому у недобросовестных перевозчиков будут отсутствовать конкурентные преимущества. В случае несоблюдения законодательства будут приниматься ограничительные меры: приостановка действия карты допуска водителя будет предусмотрена на срок до одного месяца, регистрационной карты транспортного средства и карты допуска диспетчера - на срок до трех месяцев. В случае повторных нарушений действие указанных карт будет прекращено", - отметил замминистра. Следующее получение карт допуска после прекращения будет возможно только через шесть месяцев.

Документом предусматривается обязательное заключение автомобильными перевозчиками - юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями (кроме ИП, осуществляющих деятельность самостоятельно без привлечения иных лиц) с водителями трудовых договоров. Также предлагается установить норму, что по договору аренды авто с экипажем при выполнении автомобильных перевозок пассажиров арендатором могут выступать только юрлица и ИП.

"Для добросовестных перевозчиков фактически ничего не меняется. Будет оформляться в электронном виде соответствующий допуск. Это будет разовое действие. После успешного получения карты допуска нужно будет только соблюдать законодательство", - подчеркнул Сергей Дубина.-0-