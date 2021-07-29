|
Нарочанский край открывает новые туристические маршруты
29.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Например, деревня в стиле XIX века. На территории этнокультурного комплекса есть конно-спортивный клуб, ляховичская мельница, музей ретроавтомобилей и дом охотничьих трофеев, а также музей самоваров. Наиболее старый самовар датируется концом XVIII века, а самый большой рассчитан на 180 литров. На аутентичной водяной мельнице представляют процесс создания хлеба: от перемалывания муки до выпекания.
В выходные здесь проводятся костюмированные конно-цирковые представления с элементами фаер-шоу.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Например, деревня в стиле XIX века. На территории этнокультурного комплекса есть конно-спортивный клуб, ляховичская мельница, музей ретроавтомобилей и дом...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)