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Нарочанский край открывает новые туристические маршруты

29.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Например, деревня в стиле XIX века. На территории этнокультурного комплекса есть конно-спортивный клуб, ляховичская мельница, музей ретроавтомобилей и дом охотничьих трофеев, а также музей самоваров. Наиболее старый самовар датируется концом XVIII века, а самый большой рассчитан на 180 литров.  На аутентичной водяной  мельнице представляют процесс создания хлеба: от перемалывания муки до выпекания.

В выходные здесь проводятся костюмированные конно-цирковые представления с элементами фаер-шоу.


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Например, деревня в стиле XIX века. На территории этнокультурного комплекса есть конно-спортивный клуб, ляховичская мельница, музей ретроавтомобилей и дом...
 
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