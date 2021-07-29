|
Уборка хлеба активно идет в Минской области
29.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Более полумиллиона тонн уже весит каравай Минской области. Хлеборобы обмолотили треть площадей. Пшеница, рожь, ячмень, тритикале - средняя урожайность зерновых выше 36 центнеров с гектара. Есть и поля-рекордсмены. Например, в хозяйстве "Шипяны" Смолевичского района озимая пшеница с гектара дает 70 центнеров. Богатые хлебные нивы там убирают 10 комбайнов.
Всего за сезон в "Шипянах" планируют заготовить 14 тысяч тонн зерна и около 3 тысяч рапса. Госзаказ в хозяйстве выполнили уже наполовину.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более полумиллиона тонн уже весит каравай Минской области. Хлеборобы обмолотили треть площадей. Пшеница, рожь, ячмень, тритикале - средняя урожайность зерновых...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)