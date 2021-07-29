Уборка хлеба активно идет в Минской области

Источник материала: БT

Более полумиллиона тонн уже весит каравай Минской области. Хлеборобы обмолотили треть площадей. Пшеница, рожь, ячмень, тритикале - средняя урожайность зерновых выше 36 центнеров с гектара. Есть и поля-рекордсмены. Например, в хозяйстве "Шипяны" Смолевичского района озимая пшеница с гектара дает 70 центнеров. Богатые хлебные нивы там убирают 10 комбайнов.

Всего за сезон в "Шипянах" планируют заготовить 14 тысяч тонн зерна и около 3 тысяч рапса. Госзаказ в хозяйстве выполнили уже наполовину.





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