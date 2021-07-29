ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Уборка хлеба активно идет в Минской области

29.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Более полумиллиона тонн уже весит каравай Минской области. Хлеборобы обмолотили треть площадей. Пшеница, рожь, ячмень, тритикале - средняя урожайность зерновых выше 36 центнеров с гектара. Есть и поля-рекордсмены. Например, в хозяйстве "Шипяны" Смолевичского района озимая пшеница с гектара дает 70 центнеров. Богатые хлебные нивы там убирают 10 комбайнов. 

Всего за сезон в "Шипянах" планируют заготовить 14 тысяч тонн зерна и около 3 тысяч рапса. Госзаказ в хозяйстве выполнили уже наполовину.


Читайте также: 




 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более полумиллиона тонн уже весит каравай Минской области. Хлеборобы обмолотили треть площадей. Пшеница, рожь, ячмень, тритикале - средняя урожайность зерновых...
 
Новости дня
Новости общества
 
Ради биоразнообразия и хорошей рыбалки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by