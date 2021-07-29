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Ради биоразнообразия и хорошей рыбалки

29.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для улучшения экологии водоемов и хорошей рыбалки! Белорусские ученые ищут новые причины летних заморов рыбы. Одна из них - дефицит кислорода из-за жары и цветения водорослей. Специалисты Института рыбного хозяйства Академии наук начали проводить контрольные отловы. Кстати, ловить  карпа, карася или толстолобика будут сети - их использование согласовали в Минприроды. Среди локаций экспериментальной рыбалки - Заславское и Дубровское водохранилища, Сергеевское озеро, а также  реки Птичь и Свислочь. Все результаты проанализируют в лабораториях Института рыбного хозяйства. 

Для увеличения популяции значимых пород рыбы, а также улучшения биоразнообразия на многих водоемах Минской области проведут зарыбление. Традиционно молодняк массово выпускают в воду в середине осени. 


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Для улучшения экологии водоемов и хорошей рыбалки! Белорусские ученые ищут новые причины летних заморов рыбы. Одна из них - дефицит кислорода из-за жары и цветения...
 
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