Ради биоразнообразия и хорошей рыбалки

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Для улучшения экологии водоемов и хорошей рыбалки! Белорусские ученые ищут новые причины летних заморов рыбы. Одна из них - дефицит кислорода из-за жары и цветения водорослей. Специалисты Института рыбного хозяйства Академии наук начали проводить контрольные отловы. Кстати, ловить карпа, карася или толстолобика будут сети - их использование согласовали в Минприроды. Среди локаций экспериментальной рыбалки - Заславское и Дубровское водохранилища, Сергеевское озеро, а также реки Птичь и Свислочь. Все результаты проанализируют в лабораториях Института рыбного хозяйства.

Для увеличения популяции значимых пород рыбы, а также улучшения биоразнообразия на многих водоемах Минской области проведут зарыбление. Традиционно молодняк массово выпускают в воду в середине осени.





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