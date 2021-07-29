Украина решила принять участие в решении литовской проблемы с мигрантами

Источник материала: БT

Посильное участие в решении литовской проблемы с мигрантами решила принять Украина. Киев выбрал тот же вариант, что и ранее Таллин: в сторону Литвы уехала "колючая" помощь. Кабинет министров Украины поддержал проект указа о предоставлении гуманитарной помощи Литве в виде проволоки. Вот как ситуацию комментируют на украинском телеканале "Наш" (видео).







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