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Украина решила принять участие в решении литовской проблемы с мигрантами
29.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Посильное участие в решении литовской проблемы с мигрантами решила принять Украина. Киев выбрал тот же вариант, что и ранее Таллин: в сторону Литвы уехала "колючая" помощь. Кабинет министров Украины поддержал проект указа о предоставлении гуманитарной помощи Литве в виде проволоки. Вот как ситуацию комментируют на украинском телеканале "Наш" (видео).
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Посильное участие в решении литовской проблемы с мигрантами решила принять Украина. Киев выбрал тот же вариант, что и ранее Таллин: в сторону Литвы уехала ...
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