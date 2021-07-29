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Известный российский блогер: Двойные стандарты - это уже бич современности
29.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Что сами жители литовского города Руднинкай, где полиция жестко разогнала митингующих местных жителей, думают обо всей ситуации с мигрантами (видео).
Известный российский блогер отметил реакцию властей и правоохранителей Литвы на происходящее и пришел к мнению, что двойные стандарты - это уже бич современности.
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Что сами жители литовского города Руднинкай, где полиция жестко разогнала митингующих местных жителей, думают обо всей ситуации с мигрантами (видео). ...
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