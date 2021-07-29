Известный российский блогер: Двойные стандарты - это уже бич современности

Источник материала: БT

Что сами жители литовского города Руднинкай, где полиция жестко разогнала митингующих местных жителей, думают обо всей ситуации с мигрантами (видео).

Известный российский блогер отметил реакцию властей и правоохранителей Литвы на происходящее и пришел к мнению, что двойные стандарты - это уже бич современности.





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