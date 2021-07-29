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Прогноз погоды на 30 июля
29.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, ночью по восточной половине республики скажется влияние фронтального раздела.
30 июля (пятница) в отдельных районах республики ожидаются грозы, в дневные часы местами по юго-востоку республики максимальная температура воздуха достигнет +30 °С.
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Погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, ночью по восточной половине республики скажется влияние фронтального...
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