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Школы должны получить сертификаты готовности до 20 августа - Минобразования

29.07.2021 17:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на заседании коллегии Министерства образования рассматривался вопрос подготовки учреждений образования к началу 2021/2022 учебного года и о принятых мерах по устранению в учреждениях образования выявленных межведомственными группами недостатков и нарушений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

Коллегия состоялась в формате видеоконференции. Министр образования Игорь Карпенко четко обозначил задачи и приоритеты: устранение всех выявленных недостатков, выполнение по максимуму тех поручений, которые были даны главой государства, подготовка учреждений образования к новому учебному году должна завершиться в срок, все учреждения образования должны получить сертификаты готовности. Особое внимание необходимо уделить вопросам безопасного функционирования учреждений образования, пропускному режиму, подвозу учащихся, кадровому обеспечению, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, работе пищеблоков. Основной посыл - дисциплина и порядок.

По информации органов управления образованием на 1 сентября будет функционировать 3762 учреждения образования, реализующих образовательную программу дошкольного образования, образовательную программу специального образования на уровне дошкольного образования, образовательную программу специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью.

В 2021 году запланирован ввод в эксплуатацию 13 учреждений дошкольного образования. Из них на 16 июля введено в эксплуатацию 5 на 959 мест. По оперативной информации, к концу года планируется ввести в эксплуатацию еще 7 учреждений дошкольного образования на 1270 мест.

По предварительной информации, в 2021/2022 учебном году будут функционировать 2940 государственных учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования. Планируется, что 1 сентября к учебным занятиям приступят около 1 млн 85 тыс. учащихся, в том числе 118 тыс. первоклассников. В 2021 году запланирован ввод 6 учреждений общего среднего образования на 5250 мест.

Продолжается переход на обновленные учебные программы. Утверждены обновленные учебные программы по всем учебным предметам для XI класса (базовый и повышенный уровни). В 2021 году запланирован выпуск 8 наименований учебных пособий для учреждений дошкольного образования и 112 наименований учебников и учебных пособий для учреждений общего среднего и специального образования, в том числе 14 новых для XI класса.

С 1 сентября в штатное расписание учреждений общего среднего образования вводится новая должность - руководитель по военно-патриотическому воспитанию.

"В целом необходимо отметить, что процесс подготовки учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования к началу 2021/2022 учебного года осуществляется в плановом режиме. В регионах с участием представителей заинтересованных ведомств уже начат их объезд и приемка. Подписание сертификатов готовности учреждений общего среднего образования должно быть завершено до 20 августа, учреждений дошкольного образования - до 1 декабря", - добавили в Минобразования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В 2021 году запланирован ввод в эксплуатацию 13 учреждений дошкольного образования. Из них на 16 июля введено в эксплуатацию 5 на 959 мест. По оперативной информации, к...
 
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