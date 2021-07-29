Каждое седьмое происшествие по вине водителей происходит из-за превышения скорости - ГАИ

Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждое седьмое происшествие по вине водителей происходит из-за превышения скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении Госавтоинспекции МВД.

"Проблема соблюдения водителями установленных скоростных ограничений стоит на особом контроле, ведь каждое седьмое происшествие по вине водителей происходит из-за превышения скорости. В текущем году нарушение скоростных режимов стало непосредственной причиной 149 ДТП, в которых погибли и пострадали люди, - рассказали в ГАИ. - Традиционно в последнюю пятницу месяца (30 июля) Госавтоинспекция проведет по всей стране Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Набирая скорость - не останови жизнь!". Проводимые мероприятия в этот день направлены на профилактику ДТП по причине нарушения скоростных режимов движения. Сотрудники ГАИ проведут встречи в трудовых коллективах организаций и предприятий, во время которых расскажут о правилах выбора безопасной скорости движения, последствиях ДТП по причине превышения скоростных режимов, напомнят об ответственности за нарушения ПДД, проведут различные профилактические акции для водителей".

Превышая, водитель действует сознательно. Такое нарушение расценивается как грубое. Любителям быстрой езды необходимо помнить, что за превышение установленной скорости движения от 10 до 20 км/ч водитель наказывается штрафом в размере до 1 базовой величины (1 БВ - Br29), за превышение от 20 до 30 км/ч штраф составит от 1 до 3 БВ. От 3 до 10 базовых величин придется заплатить при превышении от 30 до 40 км/ч. Превышение на 40 и более км/ч наказывается штрафом в размере от 8 до 12 БВ. За превышение скорости свыше 20 км/ч повторно в течение года применяется штрафная санкция до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Кроме того, на улицах и дорогах республики осуществляется автоматическая фотофиксация нарушений скоростных режимов. О проведении контроля скорости с помощью специальных технических средств с функцией автоматической фотосъемки и видеозаписи автомобилистов информируют предупреждающие желтые знаки "Контроль режима движения". Их устанавливают на расстоянии от 150 до 300 м вне населенных пунктов и от 50 до 100 м в населенных пунктах до места расположения камеры.

Это делается для того, чтобы своевременно предупредить водителя и обеспечить соблюдение того скоростного режима, который введен на конкретном участке дороги, и таким образом обеспечить безопасность.

На выбор безопасной скорости влияет все: дорожное покрытие, обзорность и видимость дороги, состояние и мощность автомобиля, плотность потока, погодные условия и многое другое. Причем всякий раз все эти составляющие складываются по-новому. И в этом кроется главная опасность. Каждый раз надо быть готовым к неожиданностям и учитывать все обстоятельства.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать установленные скоростные ограничения, беречь свою жизнь и здоровье.-0-