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С 1 августа в Беларуси увеличиваются бюджет прожиточного минимума и некоторые пособия
29.07.2021 17:05 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Министерство труда и социальной защиты утвердило новый размер бюджета прожиточного минимума (БПМ) на период 1 августа по 31 октября текущего года. Вместе с БПМ изменяется и размер некоторых госпособий. Об этом
Согласно постановлению №56 от 23 июля, бюджет прожиточного минимума на душу населения увеличивается на 3,7% до 283,46 рубля.
Минтруда уточняет размер БПМ для основных социально-демографических групп населения:
С 1 августа, в связи с вводом нового БПМ, автоматически увеличивается размер некоторых социальных надбавок и повышений, а также соцвыплат, привязанных к нормативу. Примерно на 3,7% увеличатся:
Напомним, действующий на сегодняшний день бюджет прожиточного минимума
Отметим, белорусские власти
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Министерство труда и социальной защиты утвердило новый размер бюджета прожиточного минимума (БПМ) на период 1 августа по 31 октября текущего года. Вместе с БПМ...
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