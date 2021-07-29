С 1 августа в Беларуси увеличиваются бюджет прожиточного минимума и некоторые пособия

Министерство труда и социальной защиты утвердило новый размер бюджета прожиточного минимума (БПМ) на период 1 августа по 31 октября текущего года. Вместе с БПМ изменяется и размер некоторых госпособий. Об этом говорится на сайте Минтруда.

Согласно постановлению №56 от 23 июля, бюджет прожиточного минимума на душу населения увеличивается на 3,7% до 283,46 рубля.

Минтруда уточняет размер БПМ для основных социально-демографических групп населения:

трудоспособное население — 315,04 рубля,

пенсионеры — 214,91 рубля,

дети в возрасте до трех лет — 178,56 рубля,

дети от 3 до 6 лет — 247,95 рубля,

дети от 6 до 18 лет — 303,79 рубля.

С 1 августа, в связи с вводом нового БПМ, автоматически увеличивается размер некоторых социальных надбавок и повышений, а также соцвыплат, привязанных к нормативу. Примерно на 3,7% увеличатся:

размеры госпособий семьям, воспитывающим детей,

социальные пенсии,

повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров,

доплаты и надбавки пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите,

пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Напомним, действующий на сегодняшний день бюджет прожиточного минимума был введен с 1 мая и будет действовать до 31 июля. Его размер составляет 273,27 рубля. Также с 1 мая повышались потребительские бюджеты.