ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

С 1 августа в Беларуси увеличиваются бюджет прожиточного минимума и некоторые пособия

29.07.2021 17:05 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Министерство труда и социальной защиты утвердило новый размер бюджета прожиточного минимума (БПМ) на период 1 августа по 31 октября текущего года. Вместе с БПМ изменяется и размер некоторых госпособий. Об этом говорится на сайте Минтруда.

Согласно постановлению №56 от 23 июля, бюджет прожиточного минимума на душу населения увеличивается на 3,7% до 283,46 рубля.

Минтруда уточняет размер БПМ для основных социально-демографических групп населения:

  • трудоспособное население — 315,04 рубля,
  • пенсионеры — 214,91 рубля,
  • дети в возрасте до трех лет — 178,56 рубля,
  • дети от 3 до 6 лет — 247,95 рубля,
  • дети от 6 до 18 лет — 303,79 рубля.

С 1 августа, в связи с вводом нового БПМ, автоматически увеличивается размер некоторых социальных надбавок и повышений, а также соцвыплат, привязанных к нормативу. Примерно на 3,7% увеличатся:

  • размеры госпособий семьям, воспитывающим детей,
  • социальные пенсии,
  • повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров,
  • доплаты и надбавки пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите,
  • пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Напомним, действующий на сегодняшний день бюджет прожиточного минимума был введен с 1 мая и будет действовать до 31 июля. Его размер составляет 273,27 рубля. Также с 1 мая повышались потребительские бюджеты.

Отметим, белорусские власти планировали в прошлом году отменить минимальный потребительский бюджет и привязать все соцвыплаты, которые от него зависят, к бюджету прожиточного минимума с учетом имеющихся социально-демографических групп, но это так и не произошло.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство труда и социальной защиты утвердило новый размер бюджета прожиточного минимума (БПМ) на период 1 августа по 31 октября текущего года. Вместе с БПМ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Карты допуска и трудовые договоры - Минтранс о планируемых изменениях для перевозчиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by