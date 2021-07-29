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Более 500 звонков поступило в I полугодии на прямые телефонные линии КГК

29.07.2021 17:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 звонков поступило в первом полугодии 2021 года на прямые телефонные линии и горячие тематические линии Комитета госконтроля и его территориальных органов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал КГК.

Полученная информация использовалась при проведении контрольных мероприятий, а также направлялась в исполнительные органы для оперативных мер реагирования.

Темы телефонных линий выбирались наиболее актуальные: своевременность выплаты зарплаты; доступность рынков для производителей сельхозпродукции; недостатки в содержании объектов дошкольного образования; сверхнормативное строительство, реконструкция и капремонт объектов; качество оказания услуг водоснабжения и водоотведения; взаимоотношения граждан с лизинговыми и микрофинансовыми организациями.

"Вопросы нарушений трудового законодательства и сроков выплаты заработной платы по-прежнему не теряют актуальности. Так, на онлайн-панель обратной связи с гражданами "Скажи НЕТ зарплате в конверте", размещенную в апреле на сайте Комитета госконтроля, поступило более 100 сообщений. При проведении проверочных мероприятий информация частично подтвердилась. Например, в одном из хозяйств Новогрудского района установлены нарушения ведения бухгалтерского учета, выплаты заработной платы, законодательства об охране труда", - отметили в КГК.

На телефон доверия КГК в первом полугодии поступило около 30 звонков по вопросам роста цен на лекарственные препараты и продукты питания; непринятия коммунальными службами мер по расчистке снега, ремонту кровли; отсутствия стабильного водоснабжения в сельских населенных пунктах в весенне-летний период; задержки выплаты заработной платы и отпускных.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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олученная информация использовалась при проведении контрольных мероприятий, а также направлялась в исполнительные органы для оперативных мер реагирования.
 
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