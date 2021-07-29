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В СНГ согласовали перечни видов работ, запрещающих труд женщин и несовершеннолетних

29.07.2021 18:15 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители государств - участников Содружества Независимых Государств согласовали типовые перечни видов работ, на которых запрещается применение труда женщин и лиц моложе 18 лет, с учетом видов экономической деятельности в странах Содружества. Заседания рабочих групп по подготовке данных документов прошли сегодня в онлайн-режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В заседаниях участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, МПА СНГ, базовых организаций государств СНГ в сфере сотрудничества по нормированию труда - Белорусского национального технического университета и Научно-исследовательского института труда Министерства труда и соцзащиты Беларуси, а также Исполнительного комитета Содружества.

По итогам заседаний было решено внести проекты перечней на рассмотрение Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения государств СНГ, а также внести в Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве на 2020-2022 годы проекты рекомендаций по их формированию.

В проект типового перечня видов работ, профессий и должностей, на которых запрещается или ограничивается применение труда женщин, включены некоторые виды работ, относящиеся к особо вредным или опасным, в сферах химического, цементного и полиграфического производств, подземных и горных работ, бурения скважин, добычи нефти и газа, металлообработки, черной и цветной металлургии, судостроения и судоремонта, железнодорожного транспорта и ряде других.

В проект перечня запрещенных для несовершеннолетних включены физически тяжелые работы, а также наносящие вред здоровью и нравственному развитию детей и подростков. Кроме того, предполагается ограничить использование труда несовершеннолетних в организациях здравоохранения, образования, государственных организациях и у юридических лиц, оказывающих социальные услуги.

Проекты документов направлены на совершенствование взаимодействия государств СНГ в сфере охраны труда, включая совместную системную работу по совершенствованию форм и методов профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В проект перечня запрещенных для несовершеннолетних включены физически тяжелые работы, а также наносящие вред здоровью и нравственному развитию детей и...
 
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