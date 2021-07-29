Около 200 иностранных граждан получили первую прививку против COVID-19 в Беларуси

Источник материала: БT

Около 200 иностранцев уже получили первый компонент "Спутника V" в Беларуси. Напомним, сделать это, прибыв в страну без визы, граждане 73 государств могут с 15 июля - это определено указом Президента. Достаточно оставить заявку в информационной системе и дождаться подтверждения (подробную информацию можно найти на сайте Минздрава). Так, уже в первые дни действия указа вакцинироваться прибывали граждане Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и России.

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