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Около 200 иностранных граждан получили первую прививку против COVID-19 в Беларуси
29.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Около 200 иностранцев уже получили первый компонент "Спутника V" в Беларуси. Напомним, сделать это, прибыв в страну без визы, граждане 73 государств могут с 15 июля - это определено указом Президента. Достаточно оставить заявку в информационной системе и дождаться подтверждения (подробную информацию можно найти на сайте Минздрава). Так, уже в первые дни действия указа вакцинироваться прибывали граждане Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и России.
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Около 200 иностранцев уже получили первый компонент "Спутника V" в Беларуси. Напомним, сделать это, прибыв в страну без визы, граждане 73 государств могут с 15 июля - это...
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