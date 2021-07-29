ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Около 200 иностранных граждан получили первую прививку против COVID-19 в Беларуси

29.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Около 200 иностранцев уже получили первый компонент "Спутника V" в Беларуси. Напомним, сделать это, прибыв в страну без визы, граждане 73 государств могут с 15 июля - это определено указом Президента. Достаточно оставить заявку в информационной системе и дождаться подтверждения (подробную информацию можно найти на сайте Минздрава). Так, уже в первые дни действия указа вакцинироваться прибывали граждане Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и России. 


Читайте также: 


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 200 иностранцев уже получили первый компонент "Спутника V" в Беларуси. Напомним, сделать это, прибыв в страну без визы, граждане 73 государств могут с 15 июля - это...
 
Новости дня
Новости общества
 
Более 500 звонков поступило в I полугодии на прямые телефонные линии КГК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by