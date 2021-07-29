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Среди пострадавших от пожаров в курортных регионах Турции граждан Беларуси нет

29.07.2021 18:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительной информации, среди пострадавших от пожаров в курортных регионах Турции граждан Беларуси нет. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Турции.

"Обращений с просьбой об оказании консульской помощи в посольство Беларуси в Турции не поступало. На сайте дипмиссии указан телефон круглосуточной связи с белорусскими дипломатами", - отметили в дипмиссии.

Посольство находится в постоянном контакте с компетентными органами Турции, представителями местных властей Антальи, почетным консулом Беларуси в этом регионе. "По данным местных властей, основные туристические объекты находятся на удалении от зоны риска и им на данный момент ничего не угрожает. Эвакуация туристов с побережья пока не планируется", - заявили в посольстве.

В качестве рекомендаций для тех, кто находится в районах лесных пожаров, турецкая сторона предлагает собрать вещи со всем необходимым (документы, деньги, вода, питание) на случай возможной эвакуации. В районах стихийного бедствия наблюдаются перебои с электричеством, в связи с чем рекомендуется зарядить телефоны и другие устройства коммуникации. Также предлагается информировать родственников и друзей о месте нахождения и планах по дальнейшим действиям.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Обращений с просьбой об оказании консульской помощи в посольство Беларуси в Турции не поступало. На сайте дипмиссии указан телефон круглосуточной связи с...
 
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