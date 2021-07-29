Приемная кампания на журфаке БГУ - в лидерах аудиовиз и веб-журналистика

Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На факультете журналистики БГУ 26 июля окончен прием документов на бюджетную форму обучения. С 27 июля по 4 августа проходят внутренние вступительные экзамены. Об этом БЕЛТА сообщили на факультете.

Не позднее 5 августа будет подписан приказ о зачислении новых студентов журфака. У тех, кто не пройдет на бюджет, по 9 августа есть шанс подать документы на платную форму.

"Предварительные сведения о результате приема документов на факультет журналистики БГУ таковы. На 88 бюджетных мест было подано 113 заявлений. Таким образом, конкурс на дневную форму обучения в целом по факультету составил 1,28 человек на место. Что касается заочной формы, на специальность "журналистика (по направлениям)" на 5 мест подано 6 заявлений от абитуриентов, - рассказали на факультете. - В лидерах по конкурсу "журналистика (аудиовизуальная)". На 18 бюджетных мест подано 31 заявление. На втором месте среди специальностей журналистского профиля - "журналистика (веб-журналистика)". На 18 мест претендуют 23 абитуриента. Не сдает своих позиций "журналистика (печатные СМИ)". На 20 бюджетных мест подано 23 заявления. Учиться на "журналистике международной" пожелали всего 14 абитуриентов".

На специальность "информация и коммуникация" на 14 бюджетных мест подано 22 заявления. Конкурс - 1,6 человек на место. Чтобы поступить на инфоком, достаточно трех сертификатов ЦТ, что привлекает многих абитуриентов. Если же говорить о специальностях журналистского профиля, абитуриентам надо писать творческое сочинение и проходить творческое тестирование.

Приемная кампания-2021 отличается тем, что значительно увеличилось количество целевых мест. В 2020 году их было 3, а в 2021 - 7. Каждое десятое бюджетное место на специальностях журналистского профиля будет занято студентом-целевиком. Через четыре года их ждут в редакциях газет "Полымя" (г. п. Кореличи), "Святло Кастрычнiка" (г. Мстиславль), "Слава працы" (г. Копыль), "Да новых перамог" (г. Клецк), "Астравецкая праўда" (г. Островец), "Кiравец" (г. Кировск), "Авангард" (г. Буда-Кошелево). Срок отработки по целевому направлению - не менее пяти лет. Несмотря на это, все 7 целевых мест заняты (из них 6 - на специальности "журналистика (веб-журналистика)").

Всего БГУ планирует принять в 2021 году 5091 студента. На дневную бюджетную форму план составляет 2199 человек, на заочную бюджетную - 231. План приема на платную форму обучения на дневную форму - 1794 человек, на заочную форму - 736, на заочную форму для получения второго высшего образования - 131.

Прием абитуриентов на специальности журналистского профиля в 2021 году в Беларуси проводится всего в двух вузах - в Белорусском государственном университете и Гродненском государственном университете имени Янки Купалы.-0-