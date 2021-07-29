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Гандболист Рутенко о "переобувшихся" белорусах: мне с ними не по пути
29.07.2021 21:49 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство сделало очень много для развития в стране различных сфер деятельности. Об этом заявил известный белорусский гандболист, шестикратный победитель гандбольной Лиги чемпионов, бизнесмен Сергей Рутенко в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале
Сергей Рутенко подчеркнул, что белорусское государство сделало очень много для развития в стране того же спорта и сельского хозяйства (у экс-гандболиста бизнес в этой сфере). "Я не понимаю, как я сейчас могу прийти и сказать, что я за других, потому что это модно или еще что-то", - отметил гандболист.
Спортсмен рассказал, что когда он дискутирует на политические темы с коллегами с другими взглядами, то они даже не могут четко сказать, против чего выступают. "К сожалению, много с кем общаясь, я не нашел оппонента, с кем могу поговорить на эту тему, чтобы они мне привели какие-то конкретные доводы, кроме эфемерных высказываний "а вот будет лучше, а сейчас плохо", - сказал Сергей Рутенко.
"Я не могу по-другому. Я привык (меня так воспитал спорт и жизнь), что надо держать слово. До этого я говорил, что за Президента, за страну, и не представляю, как могу прийти и сказать, что сейчас по-другому думаю, - заявил
Он очень емко и четко сказал: "Мне с такими людьми не по пути". Я про "переобувшихся". Я в принципе очень поддерживаю этот емкий слоган: мне с ними просто не по пути".-0-
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"Я не понимаю, как я сейчас могу прийти и сказать, что я за других, потому что это модно или еще что-то", - отметил известный белорусский гандболист, шестикратный...
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