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Известный гандболист Сергей Рутенко рассказал о своем необычном бизнесе в сельском хозяйстве
29.07.2021 21:49 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский гандболист, шестикратный победитель гандбольной Лиги чемпионов, бизнесмен Сергей Рутенко в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале
"Мы утилизируем навоз, помет, утилизируем экологическим способом", - рассказал Сергей Рутенко. Его предприятие находится в Могилевском районе.
Экс-гандболист, а ныне бизнесмен отметил, что не все свинокомплексы или птицефабрики обладают своими полями для утилизации навоза, не все соблюдают нормы внесения этого удобрения на поля. "Все это портит землю. А земли у нас больше не становится", - сказал он.
По словам Сергея Рутенко, после утилизации навоза получается новое, намного более эффективное удобрение. "У меня все перешли на это удобрение", - заявил бизнесмен.
Говоря о развитии сельского хозяйства в стране, он отметил, что предприятия должны вкладывать деньги в новые технологии, заниматься модернизацией своих производств, иначе "ничего хорошего их не ждет".-0-
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Говоря о развитии сельского хозяйства в стране, шестикратный победитель гандбольной Лиги чемпионов, бизнесмен Сергей Рутенко отметил, что предприятия должны...
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