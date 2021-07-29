Известный гандболист Сергей Рутенко рассказал о своем необычном бизнесе в сельском хозяйстве

Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский гандболист, шестикратный победитель гандбольной Лиги чемпионов, бизнесмен Сергей Рутенко в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ рассказал о своем необычном бизнесе в сельском хозяйстве, сообщает БЕЛТА.

"Мы утилизируем навоз, помет, утилизируем экологическим способом", - рассказал Сергей Рутенко. Его предприятие находится в Могилевском районе.

Экс-гандболист, а ныне бизнесмен отметил, что не все свинокомплексы или птицефабрики обладают своими полями для утилизации навоза, не все соблюдают нормы внесения этого удобрения на поля. "Все это портит землю. А земли у нас больше не становится", - сказал он.

По словам Сергея Рутенко, после утилизации навоза получается новое, намного более эффективное удобрение. "У меня все перешли на это удобрение", - заявил бизнесмен.

Говоря о развитии сельского хозяйства в стране, он отметил, что предприятия должны вкладывать деньги в новые технологии, заниматься модернизацией своих производств, иначе "ничего хорошего их не ждет".-0-