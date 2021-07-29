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Молодежный лагерь "Бе-Lа-Русь": 30-я встреча у Кургана Дружбы
29.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Молодежная традиция, которой уже 3 десятка лет. Лагерь "Бе-LA-Русь" в 30-й раз объединил молодежь у Кургана Дружбы.
Торжественное открытие проходит в эти минуты. Мемориал находится на стыке границ трех государств: Беларуси, России и Латвии. Он хранит память о совместной борьбе с врагом в Великую Отечественную. На юбилейную встречу в Верхнедвинский район приехали около 400 человек. Дни, которые молодежь проведет на лесной поляне, насыщены спортивными и творческими проектами: фестиваль песен под гитару, конкурс бивуаков, соревнования по футболу, волейболу и дарсту. Также пройдут сразу несколько диалоговых площадок.
Также участники молодежного лагеря почтут память погибших защитников в годы Великой Отечественной. На белорусской стороне у монумента Прошковского подполья состоится митинг.
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Молодежная традиция, которой уже 3 десятка лет. Лагерь "Бе-LA-Русь" в 30-й раз объединил молодежь у Кургана Дружбы. Торжественное открытие проходит в эти минуты....
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