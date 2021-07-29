В Мозыре правоохранители задержали 3 участников уличных беспорядков

Источник материала: БT

Доверчивая паства, к сожалению, расплачивается за свою наивность необходимостью отвечать по закону. В Мозыре правоохранители задержали сразу 3 участников уличных беспорядков. Как выяснилось, все трое состояли в экстремистских чатах и призывали к расправам над сотрудниками милиции и их семьями. Но после встречи с милиционерами прыть комментаторов исчезла. Сегодня вместо угроз они лишь извиняются за свое поведение.





Читайте также: