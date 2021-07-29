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В Мозыре правоохранители задержали 3 участников уличных беспорядков

29.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Доверчивая паства, к сожалению, расплачивается за свою наивность необходимостью отвечать по закону. В Мозыре правоохранители задержали сразу 3 участников уличных беспорядков. Как выяснилось, все трое состояли в экстремистских чатах и призывали к расправам над сотрудниками милиции и их семьями. Но после встречи с милиционерами прыть комментаторов исчезла. Сегодня вместо угроз они лишь извиняются за свое поведение. 


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Теги: Минск
 
 
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Доверчивая паства, к сожалению, расплачивается за свою наивность необходимостью отвечать по закону. В Мозыре правоохранители задержали сразу 3 участников уличных...
 
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