О международном провале беглых в авторском комментарии М. Петрашко

Источник материала: БT

Память подвела Джо Байдена, как оказалось, и на встрече с представителями так называемой беглой оппозиции. Поди разбери, из Украины они или из Беларуси, да и где это вообще? Наши приехали за деньгами и порцией демократии в виде очередных санкций, но в ответ получили горсть печенья.

О таком международном провале беглых оппозиционные ресурсы почему-то молчат. Мы не станем - авторский комментарий Марии Петрашко (видео.)





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