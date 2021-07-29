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О международном провале беглых в авторском комментарии М. Петрашко
29.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Память подвела Джо Байдена, как оказалось, и на встрече с представителями так называемой беглой оппозиции. Поди разбери, из Украины они или из Беларуси, да и где это вообще? Наши приехали за деньгами и порцией демократии в виде очередных санкций, но в ответ получили горсть печенья.
О таком международном провале беглых оппозиционные ресурсы почему-то молчат. Мы не станем - авторский комментарий Марии Петрашко (видео.)
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Память подвела Джо Байдена, как оказалось, и на встрече с представителями так называемой беглой оппозиции. Поди разбери, из Украины они или из Беларуси, да и где это...
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