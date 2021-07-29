Источник материала: БT

Почему Литва, которая могла бы стать Швейцарией в Восточной Европе, (у страны прекрасное географическое положение, транзит) несет огромные финансовые потери? Теперь еще и убытки из-за кризиса мигрантов?

Почему так произошло, что стало причиной обострения отношений официального Вильнюса и Минска? Что думают о закулисных играх своих политиков литовские граждане? Далее в нашей рубрике "Площадка".

Здравствуйте. Меня зовут Людмила Гладкая.

Среди героев моих публикаций есть литовский политик, журналист Альгирдас Палецкис. Сейчас на его ноге контролирующий передвижение "браслет". Это так "демократично" и по-европейски: обвинить человека в шпионаже, не предъявив доказательств и еще до суда упрятав в тюрьму. В этом сценарии один ключевой свидетель - педофил, на показаниях которого и строится обвинение, где сплошь неустановленные лица. Если таковы методы Литвы в отношении собственных граждан, то что уже нам говорить? Вот они, инструменты этих "демократов" - узколобость, тотальный контроль, шантаж и экономическая удавка.

В обострении наших отношений с Литвой наибольшая ответственность лежит на нынешних литовских властях. Вот что говорит политолог Альгирдас Палецкис.

Дальше ужесточение внешнего курса США. Вот она, недальновидная, узколобая политика литовских властей под давлением Штатов. Однако разрыв тех же экономических связей скажется и на Литве. Она уже несет огромные финансовые потери. Теперь еще и убытки из-за кризиса мигрантов.

Литовским властям все равно, что общество, особенно в регионах, не готово к такому соседству. Плюс есть реальное опасение радикальных настроений. Литва только увеличила риск исламистского терроризма у себя дома.

С интригами политиков понятно, а что литовцы? Это ведь спокойный народ. Однако и здесь терпению приходит конец, растет волна народного возмущения. Власти Литвы, по мнению политолога Палецкиса, сделали как минимум три стратегические ошибки. Первая - абсолютно неумелое управление ситуацией при пандемии. Вторая - миграционный кризис, который еще и кризис безопасности. Третья - сильно перегнули с правами ЛГБТ. Постоянная пропаганда этой темы вывела людей на улицу. Они хотят иметь нормальные семьи и поддержку этих семей. Как, к примеру, в Беларуси.

Власти Литвы сделали как минимум три стратегические ошибки: неумелое управление ситуацией при пандемии, миграционный кризис и кризис безопасности, перегиб с правами ЛГБТ

Нравы и закулисные игры официального Вильнюса прочувствовал на себе и мой собеседник. К сожалению, расправа над Палецкисом случилась: литовский суд приговорил его к 6 годам лишения свободы. Вердикт в силу пока не вступил. Посольство России в Литве назвало приговор примером политизированного судилища на основании шитого белыми нитками обвинения.

Официальный Вильнюс не способен принимать самостоятельные адекватные решения ни во внутренней, ни во внешней политике. Сами литовцы понимают, что не так должна развиваться страна. Что все эти песни про демократию - ширма. Что если есть проблемы между странами, нужно не воевать, а разговаривать. Иначе для чего нужна дипломатия?

Выжить в этом сходящем с ума мире смогут только крупные регионы, страны, которые сумеют скооперироваться.

Выжить смогут только крупные регионы, страны, которые сумеют скооперироваться

Что, собственно, и происходит на евразийском пространстве. Европа же никогда не умела объединяться, там основной аргумент в большинстве случаев - сила. ЕС, конечно, уникальный проект, но он существует только из-за американского "зонтика безопасности", протектората. Как только этого не будет (а Штаты циничны), Европа развалится. Объединенными останутся только несколько стран. Это не Литва. Если только к власти там не придут более адекватные политики. То, что в Литве назревают перемены, очевидно.





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