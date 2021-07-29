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Миграционный кризис в Литве продолжается

29.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Что сами жители литовского города Руднинкай, где полиция жестко разогнала митингующих местных жителей, думают обо всей ситуации с мигрантами (видео)?


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В Литве продолжается миграционный кризис. Азиатские и африканские беженцы массово пересекают границу. По данным властей, с начала года их прибыло 3150, причем лишь...
 
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