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Миграционный кризис в Литве продолжается
29.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Что сами жители литовского города Руднинкай, где полиция жестко разогнала митингующих местных жителей, думают обо всей ситуации с мигрантами (видео)?
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В Литве продолжается миграционный кризис. Азиатские и африканские беженцы массово пересекают границу. По данным властей, с начала года их прибыло 3150, причем лишь...
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