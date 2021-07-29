Молодежные экипажи трудятся на полях Беларуси

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Каждый день в эту жаркую пору на счету у аграриев. Это их упорным трудом обеспечивается продовольственная безопасность страны. Почти 2 с половиной миллиона тонн зерна - таков вес каравая на сегодня.

Убрана треть площадей зерновых посевов. Средняя урожайность по стране - почти 33 центнера с гектара. Темпы задает погода. Полумиллионную отметку перешагнули уже два региона - Брестская и Минская области. Синхронность демонстрируют аграрии Витебской, Гродненской, Гомельской и Могилевской областей.

На полях трудятся и молодежные экипажи. Сегодня - еще и рекордсмены. В Витебском районе команда намолотила тысячу тонн зерна. Молодым комбайнерам 18 и 30 лет. Тем, кто работает сегодня в поле, приходится непросто: жара заставляет ускорить темпы уборочной. Мария Тройнич побывала на полях.







Девять утра. У Александра Федорова и Константина Драбо вынужденная остановка. Хлеборобы принимают поздравления с тысячным намолотом! Они первые в Витебской области среди молодежных экипажей, кто преодолел эту планку. Скромно принимают грамоты и подарки. Едва скрывают нетерпение - надо убирать хлеб. Комбайнеру 30 лет, помощнику - всего 18. У Константина Драбо первое трудовое лето в статусе молодого специалиста.

Константин Драбо, помощник комбайнера агрокомплекса имени М. Ф. Сильницкого ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика":

Учился на электросварщика и автослесаря в Витебском государственном техническом колледже. Окончил в этом году. Год отработки, и вот устроился помощником на сезон. Первые два дня сложно было. Потом нормально, привыкаешь.Молодежному экипажу доверили новую машину - комбайн "Гомсельмаш" с девятиметровой жаткой. Под уборку в агрокомплексе имени Сильницкого отвели 6 тысяч гектаров. Приближаются к экватору. Урожайность выше прошлогодней. Сейчас с гектара берут почти 43 центнера зерновых.

Игорь Лукьянов, директор агрокомплекса имени М. Ф. Сильницкого ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика":

Главная задача стояла убрать ячмень, сберечь солнечную погоду, чтобы дождь не попортил, не допустить полеглостей.Молодые специалисты работают и на предприятии "Доропеевичи" Малоритского района. Максиму Бойко - 19 лет. На полях он трудится с отцом. Помощником механизатора парень устроился на время университетских каникул. Максим учится на инженера-механика. Так что, на комбайне есть возможность обкатать вузовскую теорию на практике.

Работу в поле постоянно контролируют агрономы. Чтобы получить максимальный результат на уборочной, нужно стараться обмолотить колосья до последнего зернышка. Начеку и инженерный отдел организации. В уборочной задействовано десять машин. Их проверяют каждое утро.

Михаил Горник, главный инженер СПК "Доропеевичи":

Все инженерные работники задействованы на осмотре и на выпуске на линию техники. От этого зависят и темпы уборочной, и будущее посевной.Систему отладили так, чтобы в случае поломки заминка на поле была бы минимальной. Ведь в жаркую погоду не то, что часы - минуты на счету.

Эта уборочная для организации выдалась горячей и по температуре, и по темпам уборки. Подгоняет жаркое солнце. Чтобы урожай не высох, приходилось одновременно убирать сразу несколько культур.

От кормов в первую очередь зависит качество молока, которое производят в хозяйстве. Чем оно лучше, тем больше заработает предприятие и работники.

Василий Юхимук, председатель СПК "Доропеевичи":

Хозяйство молочной направленности. 80 % нашей продукции - это молоко. Вот все зерновые, что мы сейчас убираем, пойдут в переработку на комбикорма.Всего на полях Беларуси сегодня трудятся 517 молодежных экипажей. Молодые аграрии уже убрали более 97 тысяч тонн зерна. Каким будет общий каравай этого сезона - станет ясно в конце августа.





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